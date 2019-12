Senadora Mailza Gomes fica em 1° lugar no ranking dos políticos do Acre

O Ranking dos Políticos, um dos principais rankings de avaliação da qualidade legislativa de deputados e senadores, feita pelo site politicos.org, coloca a senadora Mailza Gomes (Progressistas-AC) em primeiro lugar entre os congressistas do Acre. O ranking que está disponível com transparência para quem quiser acessar, leva em consideração diversos requisitos como: as votações nas principais decisões do Congresso, a qualidade legislativa, a assiduidade da parlamentar e o fato da senadora Mailza ser ficha-limpa.

“Esse reconhecimento do nosso trabalho em prol da população acreana me alegra muito. Estar em primeiro lugar no ranking me dá mais energia para continuar levando benefícios para o nosso Acre. Aqui em Brasília temos ido aos ministérios para buscar recursos para os municípios e para o nosso estado. Estamos empenhados a fazer melhor a cada dia. O nosso propósito é tornar nosso Acre desenvolvido com geração de empregos, qualidade de vida, saúde, educação e segurança, disse a senadora Mailza.

A senadora Mailza se destacou no critério de qualidade legislativa ao votar a favor da Reforma Previdência, da Medida Provisória que combate às fraudes no INSS, ela também votou favoravelmente ao ofício em apoio à prisão em segunda instância e também ao Projeto de Lei em apoio à Cessão Onerosa que beneficia o repasse de recursos aos estados e municípios mais pobres.

