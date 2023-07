Iteracre e Prefeitura do Quinari são parceiros no Programa de Regularização Fundiária

A Presidente do Instituto de Terras do Acre – ITERACRE Gabriela Câmara se reuniu na Cidade de Senador Guiomard (14/07) com a sua equipe para tratar das frentes de trabalho em andamento, visando a entrega dos títulos definitivos que ocorrerão na Semana Nacional de Regularização Fundiária.

O evento ficou pré-agendado para a última semana de agosto, fruto um grande esforço institucional que contará com a presença do CNJ, através do programa “Solo Seguro” – Provimento 144/2023, do Governo do Estado do Acre, do ITERACRE, na execução do plano de ação “Minha Terra de Papel Passado” e das Prefeituras dos Municípios de: Senador Guiomard, Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Xapuri e Feijó.

Em Senador Guiomard o trabalho está sendo coordenado pelo Chefe de Gabinete Willian Oliveira. A coordenação no município está focada na execução da missão recebida pela Presidente do órgão. No momento, os servidores do Instituto de terras estão em campo atualizando a base cadastral dos beneficiários, etapa fundamental no processo de titulação.



A parceira firmada entre ITERACRE e a prefeitura de Senador Guiomard é fundamental para o avanço nos trabalhos da Regularização Fundiária. A prefeitura está fornecendo toda estrutura necessária para os servidores do órgão estadual, fator fundamental para o alcance das metas estabelecidas pelo Tribunal de Justiça do Acre – TJAC.

Todos os integrantes do ITERACRE estão empenhados na execução dos trabalhos conferidos pelo do Tribunal de Justiça do Acre e Governo do Estado. Como bem expõe a Presidente da autarquia: “O ITERACRE está executando a determinação do Tribunal de Justiça do Acre e do Governo do Estado. Todo esse trabalho busca o desenvolvimento social, econômico e sustentável dos nossos cidadãos.”

