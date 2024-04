Portal Quinari recebe denúncias contra Coordenador do Núcleo da SEE

O coordenador do Núcleo da SEE em Senador Guiomard Helenilson Costa, deverá ser denunciado no Ministério Público Estadual sob. a acusação de abuso de poder político e arregimentação de aliados aos seus pré-candidatos nas eleições 2024.

Gravações e mensagens recebidas pela reportagem dão conta que inclusive a esposa do coordenador convoca um servidor para uma reunião na segunda-feira, após o coagido ter divulgado um card de seus pré-candidatos diferentes dos supostamente apoiados pelo Núcleo. Por seu turno, em outro trecho interceptado, uma mulher determina que o servidor “participe do ato de filiação do Pastor, candidato (pré-candidato) do Helenilson”.

Não é de hoje que pipocam denúncia contra Helenilson e seu principal aliado Professor Welington Luiz que tentam constranger servidores terceirizados, servidores com cargo em comissão para apoiarem ou servirem aos seus pré-candidatos.

O que é abuso de poder político?

Certo que “abuso do poder político é o uso indevido de cargo ou função pública, com a finalidade de obter votos para determinado candidato (…). É a atividade ímproba do administrador, com a finalidade de influenciar no pleito eleitoral de modo ilícito, desequilibrando a disputa. Sem improbidade, não há abuso de poder político” (SOARES DA COSTA, 2002).

Outro lado

Não foi possível ouvir nenhum dos citados. Os telefones no fechamento desta matéria em 07/04/2024, às 18:36 estavam desligados.