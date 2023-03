Atualizada a Coluna de Olho em 25/03/2023

Em busca dos empregos

Dizem as boas línguas do Quinari que tem um vereador que não sai do Núcleo de Ensino ou mesmo do Gabinete da Vice-governadora Mailza atrás dos empregos. Dizem que ele fala em nome de Mailza sem autorização e com ele vem arrebanhando os cegos da política do Quinari. Em política o pior cego é aquele que não quer ver.



Sumiu do Mapa

Por falar em Mailza, ela sumiu no momento que os moradores de Rio Branco e outras cidades mais precisam. As postagens em rede social, são ações de estado e não do Gabinete dela que tem estrutura de pessoal, carros alugados, suprimentos de fundos, dentre outros. Inclusive Mailza mora na parte de um bairro atingido de Rio Branco, sendo que a dela não foi afetada.



Acertou em cheio

Se por um lado, a ex-cunhada de Rosana é um desastre na política, sempre sendo carregada nas costas dos outros, sem ter um voto sequer, a jovem prefeita Rosana Gomes, com sua equipe agiram rápido em atenção às famílias do 32 e de outras localidades atingidas pelas cheias.



Falta planejamento?

Falta com certeza planejamento da Prefeitura de Rio Branco, do Governo do Acre, quanto a emissão de alertas das chuvas e cheias do Rio Acre. Que tal criar uma sala de situação permanente gente? Até quando serão surpreendidos mesmo tendo um mundo tecnológico à disposição?



Lástima de ruim

Internautas classificaram o Prefeito Bocalom como uma lástima de ruim. Essa é a terceira cheia que o gestor de Rio Branco some do mapa, viaja e ainda tenta justificar? Com isso as saudades do Marcus Alexandre aumentam, e diga-se de passagem que foi um bom gestor.



Poder passageiro

Essa semana, nos momentos mais difíceis das chuvas, assistir uma cena boa. Um gestor ligava para outro e ele sequer atendeu o telefone. É uma estrela cadente da política do Quinari, senão do Acre.