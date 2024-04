Vice-governadora Mailza Assis ao que parece confunde o “Pessoal” com “Político”

No Direito Administrativo impera o chamado princípio da Impessoalidade, aquele no qual o gestor não pode tratar ninguém com pessoalidade, em outras palavras deixar que seu EU e seus problemas pessoais afetem as relações de gestão e principalmente políticas.

Quando se eleva quem não sabe distinguir o pessoal do político, parece que acontece o caso Noticiado por parte da imprensa acreana que se arvora em afirmar, que a vice-governadora e ex-senadora, “campeã de votos” poderá não apoiar sua ex-cunhada Rosana Gomes, atual Prefeita de Senador Guiomard.

Nos últimos meses a Prefeita Rosana fez todos os gestos na busca de manter a parceria e apoio do Governador Gladson e da Vice-governadora, contudo um seleto grupo tenta afastar a vice Governadora Mailza das relações institucionais, inclusive de suas ex-relações familiares, trazendo o problema para o campo político.

Questionada sobre o fato, a Prefeita Rosana Gomes declara que mantém uma relação cordial e respeitosa com a ex-cunhada. “Não tenho nenhum problema com a Mailza, ela é mãe dos meus sobrinhos, minha ex-cunhada e estou tranquila, fazendo a minha gestão em parceria com o Governador, assim seguirei, não vou entrar em debate pessoal”.

Outro lado

A Assessoria da vice Mailza não foi localizada para comentar a cerca de matéria vinculada na coluna Pimenta, do Contilnet, no qual se anuncia o provável não apoio dela a atual Prefeita Rosana Gomes em 09/04/2024 às 18h 26m.