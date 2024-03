Retomada das obras da Creche no Chico Paulo é compromisso da Prefeita com a Primeira Infância

Qual a Mãe não sonha ver o filho em uma Creche? Todas. As mulheres atualmente além de sonharem com a boa educação dos filhos também almejam a entrada no mercado de trabalho.Aquelas mulheres que tem filhos, sonham com um espaço ou companhia adequada para deixar os filhos. É o caso da moradora do bairro Chico Paulo Maria Antônia de 26 anos, com dois filhos sendo um de 3 anos e outro de 5 anos.E é pensando nessa dificuldade enfrentada que na última semana a Prefeita Rosana Gomes assinou a retomada das obras da creche do bairro Chico Paulo, juntamente com seu vice-Ney do Miltão e o Senador Márcio Bittar.Com a assinatura destas obras, a Prefeita levou ao bairro a oferta dos serviços do programa Prefeitura do Quinari no bairro, oferecendo as ações médicas, vacinas, educação e a já a pré-matrícula das crianças para a creche.Primeira Infância A primeira infância é o período que abrange os primeiros 6 (seis) anos completos ou 72 (setenta e dois) meses de vida da criança. São nos primeiros anos de vida que ocorrem o amadurecimento do cérebro, a aquisição dos movimentos, o desenvolvimento da capacidade de aprendizado, além da iniciação social e afetiva. Estudos mostram que quanto melhores forem as experiências da criança durante a primeira infância e quanto mais estímulos qualificados ela receber, maiores são as chances de ela desenvolver todo o seu potencial. Pesquisas têm demonstrado que essa fase é extremamente sensível para o desenvolvimento do ser humano, pois é quando ele forma toda a sua estrutura emocional e afetiva e desenvolve áreas fundamentais do cérebro relacionadas à personalidade, ao caráter e à capacidade de aprendizado.