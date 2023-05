Patrulha Maria da Penha é Lançada no Quinari

A pedido da prefeita Rosana Gomes, as Secretárias de Educação Elisangela Martins e de Assistência Social, Branca Menezes estiveram presentes na Solenidade de Lançamento da Patrulha Maria da Penha no 4° Batalhão da Polícia Militar, localizado no Quinari.

O lançamento é um marco histórico para o município, pois consiste em um serviço prestado pela Polícia em que policiais militares especializados são treinados para atuar no enfrentamento à violência contra as mulheres.

“Em nome da prefeita Rosana Gomes recebemos com alegria o lançamento da patrulha que vem fortalecer a rede de proteção em prol da mulher no município. Temos o CREAS e o Conselho Tutelar que atendem muitas mulheres cujos direitos são violados e esse Projeto irá implementar as políticas sociais de proteção à mulher. Agradecemos ao governo do Estado, ao Comandante Da PMAC Cel. Luciano Dias, e a Cel. Eliana Maia, Comandante di 4° Batalhão em Senador Guiomard. A prefeitura se une a este projeto que salvará vidas em nossa cidade” disse Elisangela Martins, Secretária de Educação.

SECOM/PMSG