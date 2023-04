Grupo paralelo diz ter articulado aumento dos professores da educação do Quinari

Um grupo de servidores e professores da educação básica de Senador Guiomard não atribuem ao Presidente do Sinteac Luiz Carlos a movimentação grevista que resultou no aumento de 15% da categoria dos professores, alegando que tiveram que fazer um grupo paralelo para segurar o movimento.

Segundo um dos informantes do grupo, existia um medo que o presidente do Sinteac, Luiz Carlos não segurasse a greve. Outro detalhe, é que surgiram no curso do movimento pessoas querendo tirar o chamado proveito político, que almejam assim como Luiz Carlos concorrerem a mandatos de vereador ou vereadora.

-Jornalista, nós tivermos que se articular, pois o Luiz Carlos não sabe nada de movimento. Tampouco quem estava com ele, pois existe duas professoras que querem ser candidatas a vereadora, o que atrapalha o movimento sindical, assim a saída foi chamar a Rosana da Cut, contou uma das professoras grevistas.

A Prefeita Rosana Gomes deu 15% de reajuste para os professores. Esse ano em virtude de um acordo, o apoio administrativo das escolas não ganhou reajuste, fruto de um acordo do ano passado.