Combate a dengue e outras doenças é intensificado no Quinari

Para combater Dengue, Zica, Malária e Shigungunya, equipe de saúde de Senador Guiomard faz mutirão para prevenir e conscientizar famílias sobre as doenças na comunidade Bonal.

Três equipes foram de casa em casa para averiguar e dar orientações de como evitar a proliferação das doenças. A vila que fica no km 78 da BR 364, tem aproximadamente mil moradores.

As queixas com sintomas semelhantes aos da Dengue, malária e zica não param de chegar na unidade de saúde da localidade, o que chamou atenção da saúde municipal.

Um caso com sintomas parecidos com o da chikungunya em uma jovem de 18 anos, trouxe o alerta. As reclamações de fadiga, febre e dores nas articulações intensas chegam de outras pessoas.

Durante as visitas, os agentes de endemias faziam coleta do material que pode comprovar a existências das larvas e qualidade da água acumulada em pequenos vasos, além disso, conversavam com os moradores dando orientações de como agir para manter os quintais limpos, sem riscos de contaminações.

De acordo com a coordenadora de endemias, Eleniza Santos, foi constatado a presença de larvas nos quintais de quase todas residências.

SECOM/PMSG