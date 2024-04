Rosana Gomes e Gilson da Funerária fazem ato político e marcam posição nas eleições 2024

A atual Prefeita de Senador Guiomard Rosana Gomes e o ex-vereador Gilson da Funerária vão duelar a disputa pelo comando da Prefeitura Municipal nas eleições 2024, é o que informa os dois últimos grandes atos políticos ocorridos na terra do amendoim.



Rosana Gomes reuniu aliados e partidos no Salão Paroquial em uma casa lotada, com presença de diversas autoridade federais, municipais e 48 pré-candidatos ao cargo de vereador. Ela contará com 4 partidos políticos em sua base de apoio.



Gilson da Funerária agrupou seus aliados no Ginásio da Escola Modelo, no bairro Jardim Botânico em Senador Guiomard. Ele também recebeu autoridade federal e estadual e contará com 4 partidos em sua base de apoio.



Moisés Ceará que se apresenta como pré-candidato não reuniu aliados como Rosana e Gilson para fialiação partidária e também não informou quantos partidos estarão em seu grupo. Ele se dedica a gravação de vídeos e visitas.