Atualizada a Coluna de Olho em 09 de fevereiro de 2024

Escolas Militares

Quem idealizou a vinda das escolas militares para o Quinari foi uma professora, que sugeriu a Senadora Mailza, e o Professor Eudiran Carneiro com a equipe do Núcleo na época operacionalizaram o Projeto em toda a exeução. O Professor Helenilson não morava no Quinari (tinha ido embora), estava em Capixaba, depois importando uma gestora para assumir seu lugar no 15 de Junho. Este Quinari!

Blogueiro e as pesquisas

A Justiça Eleitoral precisa ficar atenta com as fakes news e as pesquisas errôneas divulgadas na internet. Cabe aos partidos também fiscalizarem. Cabe multa e outras sanções.

Antecipação da política e do ano

Geralmente a eleição e os debates acontecem sempre após o carnaval. Como resolveram antecipar, problema não há.

Aposentar e se aquietar

O Professor Alcy Brito não deixa de fazer política. A vida dele é fazer política com a Educação. Alcy fez Direito, mas continua a ser um assessor direto do professor Luiz Carlos. Quanto à moralidade política, pouco pode falar. Com outros dirigentes da Câmara, na época de seu mandato sofreu condenação e ficou na geladeira eleitoral.

De olho na reeleição

Os vereadores da atual legislatura estão empenhados em suas reeleições. É que segundo os especialistas em política, a reeleição é sempre mais trabalhosa.