De Olho em 03 julho de 2023

Democracia pede passagem

A condenação do Ex-presidente Bolsonaro é uma prova que a Democracia não aceita quem atenta contra ela. Parabéns ao Tribunal Superior Eleitoral.



Candidatura de verdade e mentira

Quem é dos bastidores da política conhece muito bem sobre candidatura de verdade e de mentira. Quem coloca o nome só para namorar com todos os lados e no final ficar no muro. Quinari é diferente!



Boa produção

A Câmara do Quinari entrou de recesso com uma boa produção legislativa. Destaque para as mulheres, isso é muito bom.



Antônia Lúcia

Deputada Federal Antônia Lúcia disse que manda no Republicanos e pronto. Por falar em Partido, que samba do crioulo doido virou o União Brasil?



Menos é mais

Chefe do Núcleo, sabe lá pegando corda de quem, anda tratando mal servidoras terceirizadas, segundo chegou aos ouvidos do Portal Quinari. Se for verdade, não é demais lembrar que cargo público em comissão é hoje não é amanhã.