Senador Alan Rick visita Prefeita Rosana Gomes e debate recursos

A prefeita Rosana Gomes recebeu hoje a visita do Senador Alan Rick na prefeitura de Senador Guiomard para discutirem avanços estruturantes para o município.

O senador esplanou para os vereadores e secretários municipais sua linha de atuação no Congresso Nacional e seus projetos nos ministérios federais em favor dos municípios do Acre.

Dentre suas prioridades estão obras de saneamento básico com base nas parcerias público privadas aprovadas no Marco do Saneamento aprovado em 2020, Construção de pontes nos ramais do Zé vaqueiro, Eletrônico e São José, infraestrutura do município e principalmente a construção de aterros de resíduos sólidos do consórcios entre municípios.

“Resolvendo estes problemas estruturantes que são demandas antigas, com o governo federal elaborando e financiando os projetos, as empresas privadas executarão os trabalhos com a gestão municipal, teremos grandes avanços em nossos municípios e consequentemente em nosso Acre”, disse o senador.

A prefeita Rosana Gomes disse está na expectativa da solução para a construção do aterro sanitario municipal: “por demandar recursos volumosos, os municípios do interior necessitam da ajuda do governo federal e da intermediação política dos nossos parlamentares e estou satisfeita por nosso senador Alan Rick abraçar esta causa tão importante”, finalizou a prefeita.

Com informações da Assessoria.