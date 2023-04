Chega ao fim greve da educação no Quinari, após Prefeita garantir 15% de reajuste

Chegou ao fim nesta quarta-feira (12) a greve dos Trabalhadores em Educação de Senador Guiomard, com a Prefeita Rosana Gomes concedendo 15% de aumento para os Professores, sendo que a proposta legislativa se encontra em elaboração para ser enviada a Câmara.

O Sinteac e os grevistas pediram que a Prefeitura pagasse o piso nacional, no entanto devido as condições do Orçamento a Prefeita Rosana fechou nos 15%, de ganho real sobre o salário. A Lei para a concessão do reajuste é de autoria privativa da gestora do município.

De acordo com a Secretária de Educação Professora Elisângela Martins, o diálogo e a construção coletiva prevaleceu. Ela também anunciou que as aulas do ano letivo de 2023 deverão iniciar na próxima segunda-feira, dia 17. Martins assegura que sua gestão à frente da Secretaria de Educação é de diálogo e construção.