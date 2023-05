Ações Judiciais relacionadas ao Piso Nacional da Educação são julgadas improcedentes

O Juiz Romário Divino Faria que atua na Vara Criminal de Senador Guiomard e responde pela Vara Cível tem julgado nos últimos dias improcedentes todas as ações relacionadas ao Piso Nacional dos Profissionais da Educação. O Sinteac com uma banca de advogados captou inúmeros professores e servidores do município para na Justiça buscar o valor nacional.

Ocorre que como já noticiado, a decisão para a concessão de aumentos e qualquer outra vantagem salarial é da Prefeita e dos Vereadores da Câmara Municipal, inclusive já tendo o Tribunal de Justiça do Acre decidido diversos casos neste sentido, pois o Quinari conta com a Lei que trata da carreira da Educação Municipal.

O Presidente do Sinteac Luiz Carlos inclusive instalou uma bancada no Sinteac para recolher os documentos, promover a assinatura dos contratos das ações judiciais natimortas, pois o ex-vereador Alcy já tinha obtido uma negativa da Justiça Estadual, mesmo assim trabalhava nos bastidores articulando as ações que estão sendo julgadas improcedentes, segundo publicação do Diário da Justiça.