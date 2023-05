Reinaugurado o Posto de Saúde Francisco Taveira no bairro São Francisco

A Prefeita Rosana Gomes e o Vice-prefeito Ney do Miltão reuniram autoridades e populares na manhã desta sexta-feira (12) para entregar a Reforma e Ampliação do Posto de Saúde Francisco Taveira. Equipamentos para o Posto também foram entregues.Dois veículos também foram entregues e vão ajudar na Secretaria Municipal de Saúde.“Este posto de saúde tem uma história, ele foi construído pelo meu pai Manoel Gomes, reformado ao menos duas vezes pelo meu irmão James Gomes e agora ampliado em nossa gestão, e acima de tudo posso dizer, que o atendimento será ainda mais humanizado”, disse a Prefeita.A solenidade aconteceu no Trevo do Bairro São Francisco com 18 de Setembro, tendo sido prestigiada pelos populares, Deputado Estadual Nicolau Júnior e a Deputada Federal Meire Serafim.Em suas palavras a Secretária Municipal de Saúde Dayana Reis falou sobre as ações de Saúde e apresentou a equipe que vai atuar na Unidade de Saúde.A programação de entrega foi continuada com a realização do Programa Prefeitura no Bairro, na escola Alberto Zaire. Na noite desta sexta-feira (12) acontece a noite Católica na Praça e Desportiva no Ginásio José Edson Honorato.Fotos de Alisson DankarTexto do Portal Quinari