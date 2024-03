Câmara aprova Lei que garante reajuste para a Educação do Quinari, matéria segue para sanção da Prefeita

A Câmara dos Vereadores de Senador Guiomard, em sessão ordinária na última terça-feira (19) aprovou Projeto de Lei de Autoria da Prefeita Rosana Gomes que concederá reajuste salarial para os trabalhadores da rede municipal de educação, após período de diálogo com os trabalhadores. Agora a matéria segue para a sanção da Prefeita Rosana Gomes.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, o reajuste para os Professores será de 3,62% (três vírgula sessenta e dois por cento) de aumento no valor do piso salarial na referência inicial da carreira do PCCR para os servidores municipais efetivos detentores dos cargos de Professor e Especialista em Educação, e 2% (dois por cento) e aumento no valor do piso salarial na referência inicial da carreira do PCCR para os servidores municipais efetivos detentores dos cargos de Nutricionista, Vigia, Apoio Administrativo Educacional Não Profissionalizado, Apoio Administrativo Educacional Profissionalizado, Técnico Administrativo Educacional Não Profissionalizado, Técnico Administrativo Educacional Profissionalizado, Apoio Administrativo Educacional Transporte Escolar – CNH CATEGORIA “D” (MOTORISTAS) Profissionalizado, Apoio Administrativo Educacional Transporte Escolar – CNH CATEGORIA “D” (MOTORISTAS) Não Profissionalizado, Monitor Educacional de Apoio e Transporte Escolar Não Profissionalizado e Monitor Educacional de Apoio e Transporte Escolar Profissionalizado do quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Educação.

A votação na Câmara contou com o apoio da base aliada da Prefeita, através das Comissões que em discussão da matéria emitiram parecer na sessão, em atenção ao prazo eleitoral que se avizinha e poderia impedir a concessão do benefício para a categoria de trabalhadores.