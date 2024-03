Empossados novos gestores tem o compromisso de melhorar qualidade do ensino

Na última semana em ato realizado na Câmara dos Vereadores, a Prefeita Rosana Gomes deu posse aos novos Diretores de Escolas Municipais, após um período de formação, aprovação e eleição perante as comunidades.

No evento, todos reconheceram os desafios na busca pela qualidade do Ensino Fundamental 1 e 2 de Senador Guiomard, na busca pela elevação da qualidade da educação básica, bem como o aumento da matrícula, com atendimento mais humanizado nas escolas.

“Tô muito feliz! Aqui tem pessoas que amam o Quinari e que querem ver uma Educação melhor em nosso município. Eu desejo boas vindas a todos e muito mais amor e carinho pelas nossas escolas. Contem comigo”, discursou a Prefeita em evento organizado pela Secretaria Municipal de Educação.