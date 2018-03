Mesa da Câmara tem Site e Portal de Transparência ativos e com todas as informações

A modernidade chegou na Câmara do Quinari. O que parecia impossível, a atual Mesa Diretora conseguiu realizar com o apoio do Interlegis e de empresa terceirizada especialista em transparência.

O Portal entrou no ar ainda no ano passado. Com o decorrer dos meses a atual Mesa Diretora conseguiu colocar o portal funcionando em 100%, onde o cidadão pode acessar www.senadorguiomard.ac.leg.br e o ícone transparência saber como está sendo aplicado os recursos legislativos.