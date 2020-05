Vereador fala sobre suas indicações e proposições

O Prefeito de Senador Guiomard André Maia não gostou da indicação do vereador Gilson da Funerária, para que o município possa formalizar parceria com o Governo do Acre no que concerne a parceria para instalação de Unidade de Terapia Intensiva – UTI no Hospital Ary Rodrigues.

Em entrevista ao Portal Quinari, o vereador disse que seu objetivo tem sido ajudar a Prefeitura e inclusive o Prefeito no que se refere a ideias de interesse do povo. Assegurou ainda que quando o gestor municipal se nega a fazer parcerias, ele finda por ignorar uma possível necessidade do povo.