Prefeitura e Governo realizam circuito Cultural Fora do Eixo a partir do dia 06 de janeiro

A gestão do Prefeito André Maia juntamente com o Governo do Acre através da Fundação Elias Mansour garante o circuito Cultural Fora do Eixo a partir do dia 06 de janeiro na Praça Central.

No sábado (6 de janeiro) haverá na praça a abertura das atividades a partir das 18:30h com shows musicais, peças teatrais e danças.