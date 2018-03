Chico Paulo 2 começa a receber posteamento urbano após intervenções do Prefeito

Os moradores do bairro Chico Paulo em Senador Guiomard começam a receber investimentos por parte da Eletrobrás Distribuição Acre, mediante o trabalho do Prefeito André Maia (PSD) que no seu primeiro ano de governo, com os membros da equipe e o acompanhamento do Poder Judiciário e do Ministério Público arrumaram saídas para o litígio judicial da invasão que se arrastava há anos.

O Prefeito mandou desapropriar a área por interesse público. Determinou a área como sendo de utilidade pública e esteve com o Diretor da Eletrobrás expondo as necessidades das famílias, sendo plenamente atendido.

“Estou feliz com esse trabalho, pois nós estamos conseguindo resolver uma demanda justa dos moradores” comemora o Prefeito André Maia.

Com o serviço de posteamento realizado pela concessionária de energia, os moradores terão suas unidades consumidoras, comprovante de endereço e energia de qualidade. A Prefeitura, segundo o Secretário de Planejamento, já estuda incluir o bairro em programas de pavimentação e saneamento.