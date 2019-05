Cavalgada e shows marcam encerramento das festividades culturais dos 43 anos do Quinari

Em sua última noite de comemoração aos 43 anos de Senador Guiomard, o município na gestão do Prefeito Gilson da Funerária inovou na organização criando uma programação voltada para todos os públicos, se encerrando no sábado (18) com uma cavalgada e dois shows na Praça do Quinari.

O prefeito lembra que o objetivo desses eventos é fazer a economia do município movimentar, bem como garantir a cultura prevista no texto constitucional. Os vereadores aliados Fabrício Lima, Cláudia Lima, Leno da Bonal e irmã Chaguinha participaram apoiando durante todas as atividades. O município contou com parcerias institucionais e tem buscado criar novas ações para melhorar a vida dos munícipes.

Gilson da Funerária foi eleito vereador. Ele ganhou a eleição para a Mesa Diretora. Ele teve ascensão ao cargo de prefeito com a prisão e impedimento daquele chefe de poder, porém o vice renunciou e por força de lei, considerando a linha sucessória assumiu o presidente da Câmara.

Embora esse contexto, tenha atrapalhado e ainda atrapalhe Senador Guiomard, a gestão de Gilson de Funerária e seu grupo de aliados e secretários entendem que precisam trabalhar para recuperar Senador Guiomard e colocá-lo na rota do desenvolvimento econômico e sustentável.

“Não é motivo de cruzar os braços, a justiça tá cuidando do que estava sendo levado do Quinari e nós temos o dever de organizar as ações, assim estou agindo”, explica o Prefeito. A média de público estimada para os eventos finais foi de 5 mil pessoas, tendo superado as expectativas.