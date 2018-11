Atualizada a Coluna de Olho em 19/11/2018

De saco cheio

A população do Quinari tá de saco cheio com os ônibus da Petroacre. Quando o povo tomar uma atitude que fuja o controle, não diga que não houve tentativa de melhorias. Nesse debate ponto para os vereadores Fabricio, Gilson e Cláudia.

Cenário Municipal

Terminou a eleição estadual, começa a se aprontar os bastidores para a Municipal. Há uma campanha pedindo para o atual prefeito ser candidato com a ex-deputada Dinha de vice.

Se finge não entender

O ex-vereador Manoel Lima fez uma denúncia tratando de votação de contas municipais, todavia, se não observar com seus jurídicos poderá dale um tiro no pé. Atacar o ex-presidente é de uma sandice, pois fizeram parte de uma composição.

Pastora Glória

Os babões não conseguiram derrubar a pastora Glória Maria da assistência social. Tem em seu favor um grupo de pessoas. Ao prefeito André Maia cabe a decisão de somar ou não.

Candidato

O pastor João Carvalho diz que é pré-candidato à prefeitura. Não há como entender. O prefeito tá no seu partido. Como ficará?

Tapete escorregadio

Tem gente que faz uma caminhada em um tapete escorregadio subestimando a inteligência de outras pessoas. Já se viu dizer que o tempo é o melhor remédio para as feridas e respostas? O decurso do tempo, este sim.

Composição do governo

Esfriou geral o debate para os cargos do governo no Quinari. A caneta é do governador e aos insignificantes cabe o silêncio. No governo entra quem o governador e seus aliados de primeira hora quiserem.