Após viagem prefeito diz ter conseguido 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais)

O prefeito André Maia esteve em Brasília onde se reuniu com a Bancada Federal do Acre e juntos conseguiram conveniar os recursos que estavam bloqueados devido a exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal no valor de R$ 2.400.000,00 (Dois Milhões e Quatrocentos mil Reais) do programa Calha Norte para o município de Senador Guiomard.

Esse recurso era pra ter sido liberado ainda em 2018 pelo Ministério da Defesa através do Programa Calha Norte o que não ocorreu. Porém, a união da bancada federal do Acre com os prefeitos acrianos obteve êxito e André Maia retorna ao município trazendo com ele a boa notícia do convênio desse montante de recursos que serão investidos em prol do crescimento e desenvolvimento da cidade do Quinari.