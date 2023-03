Vice-governadora aluga caminhoneta 2016 por mais de 17 mil mensais

A vice-governadora Mailza Assis, através de seu Chefe de Gabinete Renan Bitts Lima, contratou uma empresa para fornecer o serviço de locação de uma camioneta com valor, que salta aos olhos do mercado sendo de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais) mensais, perfazendo a monta de R$ 211.200,00 (duzentos e onze mil e duzentos reais). A publicação oficial informa que não estão incluso no valor do aluguel serviços de um motorista



O carro locado pela vice-governadora é do ano de 2016, o câmbio é manual e a média do valor pago pelo mercado é de R$ 6.000,00 (seis) a no máximo R$ 11.000,00 (onze mil reais), quando alugado, preferindo a administração carros com o ano de 2020. Novas informações sobre a locação do bem serão protocoladas junto a Controladoria Geral do Estado – CGE/AC.





Não constam do extrato publicado em 13 de março de 2023, na edição nº 13.490 do Diário Oficial, a placa do carro, a numeração do Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas, o que chama a atenção das autoridades de fiscalização e controle.



O ato é assinado pelo chefe de Gabinete que recebeu designação da vice-governadora. Entretanto, em caso de eventual responsabilização administrativa, penal e cível os dois deverão ser citados para explicarem.



Procurada pela Reportagem do Portal Quinari, em seu número com o final 79, Mailza permaneceu calada.