Longão Elite é sucesso no Quinari

Com mais de 250 atletas inscritos, uma das corridas mais famosas do Acre chegou em Senador Guiomard e Avenida Castelo Branco ficou pequena para as mais de 300 pessoas que tinham no local.

O evento acontece todos os meses de forma beneficente e os atletas inscritos doam dois quilos de alimentos no ato da inscrição, o município da vez foi Senador Guiomard.

“O longão elite é um grupo de pessoas amantes do esporte que se reuniram em prol de ajudar pessoas carentes e de quebra cuidar da saúde. Esse mês o tema foi Março Azul, em alusão ao Dia Internacional das Mulheres, que por sinal marcaram presença” disse uma das organizadoras.

“Agradecer a toda a equipe do Longão Elite por terem escolhido o nosso município para sediar o evento e agradecer também a nossa prefeita Rosana Gomes por ter dado o apoio para que o evento acontecesse, bateu todas as nossas expectativas” disse Ady Pereira, Secretário de Esportes.

SECOM/PMSG