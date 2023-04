Programa Criança Feliz promove evento Páscoa Feliz no Quinari

A Secretaria de Assistência Social através do programa Criança Feliz, promoveu na manhã desta quarta-feira, 05, no centro do idoso um evento voltado para as crianças.

Com o tema Páscoa Feliz, o evento contou com a presença de mais de 100 crianças que se divertiram com a toda a estrutura oferecida pela equipe da Assistência Social.

Teve coelho da Páscoa, Pula Pula, Pintura, entrega de ovos da Páscoa, lanches, danças e brincadeiras.

“A nossa intenção é trazer diversão a essas crianças que tanto precisam! Nesse período sabemos das dificuldades, por isso preparamos tudo com muito carinho” disse Izabel Olegário, Secretária de Assistência Social.

SECOM/PMSG