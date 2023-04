Quinari realiza Feira do Peixe que é considerada um sucesso

Na manhã desta quarta-feira, 05, deu início a Feira do Peixe 2023 em Senador Guiomard. A feira vai até o dia 07 de abril e as expectativas são que em três dias sejam vendidas mais de 10 toneladas de peixes no município.



“Nossa expectativa é grande! Hoje foi um dia muito movimentado e temos certeza que quinta e sexta também será. Esperamos a venda de mais ou menos 10 toneladas de peixes nesses três dias” disse Zenildo Souza secretário de Agricultura.



A prefeita Rosana Gomes, celebrou o sucesso do primeiro dia “quem esteve no local viu o quão é importante é fomentar a economia municipal, isso é bom para a cidade, bom para os produtores e melhor ainda para a nossa população.” disse a prefeita.



A feira é uma ação da Prefeitura de Senador Guiomard através da Secretaria de Agricultura em parceria com Sebrae e produtores rurais do Município.





SECOM/PMSG