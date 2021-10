Após intervenção do Portal Quinari escola marca data para retomar aula

Foi preciso intervenção do Portal Quinari para fazer retornar às aulas na Escola “Cívico Militar” Professor Adalcir Simões da Costa, onde a diretora supostamente assumindo o papel de militante de esquerda tentava postergar o retorno, conforme informaram vários pais de alunos.

Informação passada pela coordenadora do Núcleo de Ensino, suspeitava de um boicote, de professores ligados aos partidos de esquerda. Depois dos fatos, o “reinício ficou para 15 de novembro”.

Vários pais de alunos procuraram o site para denunciar a desorganização da escola, seja no trato com os alunos ou mesmo com documentos.

Não sabia a coordenadora do Núcleo que o suposto boicote poderia ser da gestora nomeada pelo Governador Gladson Cameli, Maria Antônia Pacífico. Áudio obtido pelo jornalismo do Portal Quinari revela a suposta trama.