Prefeita Rosana Gomes inaugura Parque da Juventude no antigo Águas do Quinari

A noite desta sexta-feira, 21, foi histórica para a gestão da prefeita Rosana Gomes, que acompanhada da deputada Federal Antônia Lúcia, do prefeito Camilo Silva, de Plácido de Castro e vereadores, entregou mais uma obra em sua gestão. O grande público presente foi uma demonstração da importância da obra. Além do vice-prefeito Ney do Miltão, estavam presentes as vereadoras Leiri do Mixico, Williene Jardim e Alessandra Mesquita.

“A Praça da Juventude, é referência para prática esportiva do município, um ponto de encontro entre famílias que eu me orgulho muito de entregar ao povo”, disse ela enquanto conversava com uma família que participava da festa.

A Praça é um complexo esportivo com Ginásio Poliesportivo, espaço para salto a distância, quadra de futsal, basquete, vôlei, campo society, skate, skateboard, quadra de areia, pista de caminhada e uma mini arena para eventos culturais de médio porte. O local oferece também banheiros e vestiários aos atletas.



Em seu discurso, Rosana Gomes agradeceu a Deputada Federal Antônia Lúcia, pela Emenda Parlamentar que permitiu a conclusão da obra, um sonho antigo da população que agora foi realizado.

“Muito feliz em saber que os recursos destinados ao município são bem administrados pela gestão, parabéns prefeita Rosana Gomes, conte comigo” disse Antônia Lúcia em sua fala.

“Estamos entrando pra história do Quinari! O que antes era palco da criminalidade hoje é palco de práticas esportivas. Tô muito emocionado!” disse Ady Pereira, secretário de Esportes.

“A Praça da Juventude é um sonho que estou tendo a oportunidade de realizar, muito grata a Deus e a toda a minha equipe, hoje é um momento que vai ficar marcado na história do nosso município! Muito obrigada a cada um que está aqui hoje e que fez esse momento possível, muito obrigada Deputada Antônia Lúcia, pode ter certeza que Senador Guiomard será eternamente grata” disse Rosana Gomes em tom emocionado.

SECOM-PMSG