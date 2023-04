Abertas as inscrições para interessados concorrerem ao Conselho Tutelar

A Prefeitura e Senado Guiomard divulgou nesta quarta-feira (05) pelo Diário Oficial do Estado o chamamento público para os que desejam concorrer ao cargo de Conselheiro ou Conselheira Tutelar.



As inscrições ficarão abertas no período das 08h às 13h do dia 08 de maio de 2023 ao dia 26 de maio de 2023, em dias úteis. A Comissão recomenda leitura atenta ao Edital para cumprimento das obrigações impostas no regulamento que é unificado nesta edição.



As inscrições serão feitas no endereço da Sede do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Senador Guiomard/AC, situado na Rua 3 de Maio n° 1778 Bairro Centro no prédio do CREAS em Senador Guiomard/AC (68) 99978-4225.

Clique e baixe o arquivo:

EDITAL CONSELHO