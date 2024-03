Prefeita Rosana Gomes faz obras de recuperação de bueiros na Bonal

Com as fortes chuvas que acontecem na região, os bueiros que atravessavam a via que dá acesso a Bonal foram arrastados, deixando parte dos moradores impedidos de passar com seus carros e outros veículos.



A prefeita Rosana Gomes, determinou a secretaria de Obras que um trabalho urgente fosse realizado no local e acompanhou os serviços de perto, ao lado dos moradores.



Na última segunda-feira, 11, a prefeita se reuniu com Sula Ximenes, presidente do Deracre. E a principal pauta da reunião foi o apoio na recuperação de ramais, que sofrem com a ação das chuvas.