Com mais de 1.500 km de Ramais, Prefeita Rosana pede ajuda do Deracre

Atenta as situações causadas pelas chuvas dos últimos meses em toda região do município, a prefeita Rosana Gomes esteve no Deracre na manhã da última segunda-feira, 11.

Segundo ela, fortes chuvas associadas a alagações nos Igarapés e pequenos açudes, acabam interferindo no vai e vem dos produtores rurais.

O secretário de obras do município, Francisco Arinos, informa que a equipe tem se desdobrado. O trabalho em parceria com os moradores tem funcionado. “Eles entendem que contra a chuva nao adianta brigar”, comentou.

Na ocasião, Rosana Gomes desejou as boas vindas a nova Presidente do DERACRE, Sula Ximenes. Representando a Câmara de vereadores, o vereador Nego da Loja estava presente.