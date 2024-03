Gestão Municipal segue dialogando com a categoria da Educação

Nos três últimos anos de gestão a Prefeita Rosana Gomes concedeu consideráveis reajustes para a categoria da educação em claro tom de valorização dos Professores e Profissionais de Apoio, mesmo em meio as dificuldades orçamentárias que perpassa o Município.

Em meio a radicalização de alguns dirigentes do Sinteac, a Prefeita designou a equipe técnica para dialogar, explicar, mostrar os desafios orçamentários e financeiros da gestão, alertando para a necessidade de se ampliar a matricula escolar.

Em 2024 um dos principais investimentos da Prefeita, tem sido na reforma e manutenção das escolas. A gestora também busca recursos para construção e climatização das escolas, visando melhorar a qualidade do ensino e acima de tudo garantir a sustentabilidade da rede municipal.

Nesta terça-feira (05) mais uma reunião foi realizada com a equipe do Município e do Sinteac, sendo demonstrado a entrada dos recursos, gastos e necessidade de se cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como as orientações do Tribunal de Contas do Estado.