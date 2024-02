Em agenda Bittar e Rosana Gomes acompanham obras de drenagem

Durante Agenda do Senador Márcio Bittar em Senador Guiomard, a Prefeita Rosana Gomes levou o Senador Márcio Bittar e caravana até os Bairros São Francisco, Amoty e João Rodrigues, onde a Prefeita com recursos de emendas do Senador Guiomard realiza uma das maiores obras de drenagem do Quinari.

A obra de drenagem, diferente do que este site já noticiou não é do Governo, ela é executada Prefeitura, através dos recursos de emenda do Senaodr Márcio Bittar e contempla os bairros Cohab, João Rodrigues, Amoty e São Francisco, visando acabar com o acúmulo de água que se junta nas ruas.

O problema histórico de drenagem, se deu, porque a construção das casas se deram primeiro, em seguida que foi feita a pavimentação, como acontece na maioria das cidades. Com o investimento a Prefeita Rosana Gomes vai solucionar um problema, que existe desde a fundação do Quinari.