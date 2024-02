Prefeita Rosana Gomes recebe Márcio Bittar em obra de Casas Populares

A Prefeita de Senador Guiomard Rosana Gomes, acompanhada do Vice-prefeito Ney do Miltão, vereadores da base aliada, receberam o Senador Márcio Bittar e os Prefeitos de Capixaba, Manoel Maia e Olavinho, de Acrelândia para uma visita na Construção de Casas Populares localizadas no bairro Chico Paulo.

“Saio daqui cheio de energia, feliz com o resultado do trabalha da prefeita Rosana Gomes. Não imaginava encontrar a obra da construção de moradias em estado tão avançado”, disse senador Márcio Bittar ao ver as casas financiadas com emenda parlamentar de sua autoria.



No fim, Márcio Bittar fez o anúncio de mais 5,4 Milhões de reais em emendas parlamentares para o Quinari, segundo ele, o recurso estará em boas mãos.



As obras das emendas contemplam os bairros São Francisco e Amoty, especialmente acabará com o transtorno do acúmulo de água na região plana da Cohab.