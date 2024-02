Região do Democracia recebe Edição do Prefeitura do Quinari no Bairro

No último sábado a prefeita Rosana Gomes acompanhada do vice Ney do Miltão e de toda a equipe da prefeitura estiveram no bairro Democracia levando atendimentos a comunidade.

Saúde, Educação, Cultura, Esporte, Assistência Social, Atendimento Jurídico e o Gabinete da Prefeita fizeram parte dos atendimentos. A prefeita, diz que é importante o contato da prefeitura com a comunidade.

“É nesse contato, no abraço, no aperto de mão que sabemos o que de fato nossa população precisa. Estou feliz, o bairro inteiro está aqui e tudo foi preparado com muito carinho” disse ela.

Atendimentos especializados fizeram parte da programação, teve pipoca, geladinho, pula pula, corte de cabelo, penteados, design de sobrancelhas, maquiagem e muitos outros atendimentos relacionados à beleza.

A prefeita Rosana Gomes, atendeu a comunidade no gabinete Itinerante armado no local. O projeto prefeitura no bairro, foi idealizado pela prefeita assim que assumiu a gestão municipal em 2021 e já levou atendimentos tanto para a cidade quanto para a zona rural.