Confira a Programação do Final do Ano no Quinari

A Prefeita Rosana Gomes preparou com a sua equipe uma programação para o final de ano com Shows de Léo Catolé e Banda, Nathy Oliveira e Banda, Queima de Fogos e Sorteio de uma moto Honda biz e pix de um mil reais para os participantes da festa.

A retirada dos cupons para participar do sorteio será no local do evento, onde a equipe da gestão municipal fará a distribuição. A Polícia Militar vai reforçar o policiamento. A Prefeitura disponibilizará seguranças no local.