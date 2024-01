TJAC tornou André Maia inelegível pelo período de cinco anos

O Tribunal de Justiça do Estado do Acre, tornou o ex-prefeito de Senador Guiomard André Maia inelegível inicialmente por 5 (cinco) anos em um processo no qual ele foi acusado de pagar jornalistas para fazerem sua mídia, sem a devida tarefa, na TV Quinari, do empresário Valcy Campos.

Na época dos fatos, André Maia contratou o jornalista Gerson Rondon e outros para fazerem sua mídia, sempre fazendo matérias elogiosas, entretanto de uso das vias ilegais. Os próprios contratados de forma ilegal entregaram o ex-prefeito para o Ministério Público do Estado do Acre.

Muito embora o Desembargador Júnior Alberto Ribeiro tenha votado pela absolvição, o Desembargador Roberto Barros abriu a divergência e condenou Maia com restante do Tribunal em várias penas, inclusive devendo ser intimado para cumprir Reclusão nos próximos dias.