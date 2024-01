Rosana Gomes finaliza doação de brinquedos na zona rural

Durante a semana, a prefeita Rosana Gomes acompanhada de uma grande equipe que envolveu, secretários, vereadores e colaboradores do prefeitura estiveram percorrendo as principais regionais da zona rural do Quinari.

O objetivo, foi levar brinquedos as centenas de crianças que moram na zona rural e não participaram do Natal Feliz promovido pela prefeitura no último dia 22.

A prefeita e sua equipe celebraram o sucesso da ação que contemplou um grande número de crianças de 0 a 12 anos e foi finalizado na tarde de hoje.

“Muito feliz, muito emocionada, meu coração transborda de alegria quando recebo o abraço de cada criança da zona rural. O que estamos fazendo aqui é algo simbólico, a nossa intenção é fazer com que eles sintam o carinho que temos por eles” disse a prefeita.