Gestão do Prefeito Gilson da Funerária entrega iluminação do estádio de futebol do Quinari

Em 7 (sete) meses de gestão e trabalhando diariamente por um QUINARI MELHOR, o Prefeito Gilson da Funerária religou a energia, refletores e a água do estádio nesta quinta-feira (29) e ainda anunciou um TORNEIO DESPORTIVO.

O Prefeito esteve no Estádio acompanhado do coordenador de Esporte Samuel Freitas, do Vereador Fabricio Lima e do Cuca Freitas da coordenação de Esportes. Na ocasião o Prefeito anunciou o torneio da Independência que começa dia 6 no Estádio e termina no dia 7 de setembro. Haverá premiação em dinheiro e troféus.

As inscrições deverão ser realizadas com o Samuel e o Cuca. Haverá equipes de várias as idades, a partir dos 16 anos.

O coordenador nominou a competição como torneio início. O Prefeito Gilson declarou que novos investimentos serão realizados no estádio. Ele disse que seu esforço é cuidar do Quinari.

O vereador Fabricio elogiou os trabalhos da gestão e disse que seguirá ajudando em diversas áreas.