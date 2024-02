Saúde do Quinari faz atendimento odontológico para pacientes com TEA

A Secretaria Municipal de Saúde de Senador Guiomard na gestão da Prefeita Rosana Gomes através da Cirurgiã dentista Estéfany Catrine, conversou com os pais das crianças antes dos atendimentos voltados aos pacientes com TEA, que aconteceram na Unidade de Saúde Maria do Socorro.

“Os cuidados com a saúde bucal das crianças, devem começar a partir dos seis meses, logo após o nascimento dos primeiros dentinhos” dizia Estéfany.Durante a palestra, a profissional compartilhou experiências de estímulos nas escovações que fazem as crianças perderem o medo ou a desconfiança nas consultas odontológicas.

Além do serviço de odontologia, teve também atendimento médico dedicado às crianças e aos pais. Dayana Reis, secretária de saúde do município, recomendou que os pais procurem pelo serviço nas quatro unidades de saúde do município.

“Temos consciência da importância desse serviço. Recebemos a recomendação da nossa prefeita Rosana Gomes de dar preferência a esse público. A prefeita entende que as crianças autistas e seus familiares merecem um olhar prioritário.” Disse a secretária.

Adaptado da SECOM