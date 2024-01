Carreta do Hospital do Amor atende Mulheres do Quinari

A Prefeita Rosana Gomes pediu e conseguiu viabilizou junto ao Hospital do Amor no Acre, o atendimento da carreta do Hospital do Amor com o oferecimento de Papanicolau (exame preventivo de colo de útero) e Mamografia.

A Carreta se encontra parada na praça Fontinelle de Castro, centro e oferta exames de PCCU entre mulheres de 25 a 64 anos e Mamografia para mulheres de 50 a 69 anos.

Os atendimentos vão até sexta-feira, 19 de Janeiro. As interessadas devem comparecer na praça central das 7:30h às 16:30h portando RG, Cartão do SUS, CPF e comprovante de endereço.

Adaptado da SECOM/PMSG