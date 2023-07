Prefeita Rosana Gomes recebe garantia de Antônia Lúcia na destinação de emendas para o Quinari

A prefeita Rosana Gomes, recebeu na tarde desta sexta-feira (30) a visita da deputada federal, Antônia Lúcia. A parlamentar federal garantiu apoio incondicional ao município. A reunião contou ainda com as presenças do vice-prefeito, Ney do Miltão, de secretários municipais e vereadores.

Por cerca de 45 minutos, Antônia Lúcia explanou a respeito do apoio ao município do Quinari. A deputada assegurou que vai seguir trabalhando em Brasília para trazer recursos tanto de emendas individuais quanto junto aos Ministérios, visando o desenvolvimento regional, uma vez que Senador Guiomard está localizado em uma área estratégica para a economia.

Além disso, a deputada prometeu alocar emendas para a construção do primeiro complexo de moradias populares no modo vertical. Pelo projeto apresentado por Rosana Gomes, serão três prédios de três andares, com 30 a 40 apartamentos, algo histórico para o município.

SECOM/PMSG