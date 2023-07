Aprovado e sancionada Lei que integra Senador Guiomard ao Consórcio de Resíduos Sólidos, visando acabar com Lixão

Na última semana a Prefeita de Senador Guiomard Rosana Gomes sancionou a Lei Municipal nº 251 que trata da adesão do Município de Senador Guiomard, ao Consórcio Intermunicipal, voltado ao Saneamento Básico, tendo como maior objetivo extinguir o Lixão do município.

O Consórcio Intermunicipal de Coleta, Destinação e Tratamento de Resíduos Sólido Urbanos, será uma associação pública, com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, tendo recebido total apoio dos Vereadores do Município. “É de suma importância a decisão da Prefeita e dos Vereadores, pois de fato nós temos um problema antigo, de alto custo para ser resolvido, que somente pode ser efetivado mediante essas parcerias’’, explica a Prefeita.

Vale ressaltar que a instituição do Consórcio Intermunicipal de Coleta, Destinação e Tratamento de Resíduos Sólido Urbanos – CINRESOAC, conta com incentivo e apoio da Associação dos Municípios do Acre – AMAC e contou com a atuação eficiente do Gabinete da Prefeita Rosana Gomes e da Procuradoria Jurídica do Município.