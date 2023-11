Polícia investiga suposto estupro nas dependências de escola Cívico Militar do Quinari

A Polícia Civil de Senador Guiomard investiga um suposto estupro que teria ocorrido nas dependências da escola Cívico Militar 15 de Junho.



Pelas informações narradas pela Mãe da vítima, o garoto portador de Autismo era aliciado por um servidor temporário, que inclusive era chamado cedo para adentrar na instituição onde era abusado. A genitora conta ainda que os fatos não começaram na escola, sim na vizinhança, já que o acusado mora no entorno.A mãe da vítima assegura também que o acusado era seu vizinho, nas proximidades da própria escola, e que as imagens em poder da polícia atestam as informações da criança.



Desde as primeiras horas desta terça-feira, dia 21, existe por parte da sociedade do Quinari o pedido por Justiça, neste fato que inclusive atesta o despreparo dos que fizeram a admissão do servidor temporário.



Até o momento o coordenador do Núcleo da SEE Helenilson Costa indicado pela Vice-governadora Mailza Assis e a Direção da Escola 15 de Junho não emitiram nenhuma nota sobre os fatos, tampouco de solidariedade, que inclusive tem sido destaque em grupos de mensagens e outros.