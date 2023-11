Estádio de Futebol lota no final do Campeonato Manoel Gomes

A Secretaria de esportes da Prefeitura do Quinari preparou uma grande festa na decisão da primeira e segunda divisão do campeonato municipal Manoel Gomes de futebol, na manhã deste domingo no estádio Nabor Júnior.

O primeiro jogo foi entre as equipes: Os Impossíveis x Mutirão.

Logo aos 13 minutos do primeiro tempo, Cabelim, do time Impossíveis, acertou uma cobrança de falta da entrada da grande área, 1×0. O time do Mutirão acusou o golpe e não resistiu aos ataques frequentes do adversário. Joaquim e Peteca deram números finais à partida que definiu Os Impossíveis campeão da segunda divisão de futebol do Quinari por 3×0.



As arquibancadas estavam cheias. A organização do evento distribuiu água à vontade aos torcedores, e durante os jogos, foi respeitada a parada técnica, onde os atletas tiveram tempo para hidratação. Uma equipe de profissionais da saúde estava de plantão para qualquer necessidade.

No intervalo entre os jogos foram feitos sorteio de brindes de apoiadores do esporte: Ribeirágua, Bebidas Quinari, Império da Construção, Ronsy, Drogaria Popular e Cláudia Bezerra. A torcida estava ansiosa para o jogo que definiria o campeão da primeira divisão.

O jogo entre Club Sport Caquetá x São Chico Alves começou nervoso, com as duas equipes demonstrando a mesma força e disposição, mas com o passar do tempo, o time do Caquetá se mostrou mais preparado fisicamente, e isso fez toda a diferença. Fim de jogo, Caquetá 2 x 0 São Chico.

Ady Pereira, secretário de esportes do município fez a entrega da premiação ao lado do vice-prefeito Ney do Miltão. O vice-prefeito agradeceu a prefeita Rosana Gomes pelo apoio, principalmente nas categorias de esporte coletivo.

Ady Pereira agradeceu a confiança na participação dos clubes, sua equipe de trabalho.

Adaptada da SECOM/PMSG