Travessa Tiradentes é Revitalizada na parceria de Rosana Gomes com Gladson Cameli

O bueiro que estava aberto por causa das chuvas na Travessa Tiradentes precisava de mão de obra e máquinas que o município não dispunha. Uma reunião com a presidência do Deracre há alguns dias, definiu o início da obra na passagem do Igarapé Judia pelo Centro do Quinari.

“Sou grata a população pela paciência, ao Governo do Estado, que por meio do Deracre, nos ajuda. Agradeço ao Sócrates, do Deracre, pela sensibilidade em atender essa demanda”, disse a Prefeita Rosana Gomes comemorando a parceria com Governo, que juntamente com a Prefeitura desenvolve várias ações durante este verão.

Não é de agora que a Travessa Tiradentes apresenta problemas, todavia reparos e manutenção sempre são necessários para garantir o acesso pela rua que passa pelas margens e nascentes do Igarapé Judia no Quinari.