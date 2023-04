Quinari prepara inúmeras atividades de Cultura e Esporte para o final de Semana

A Fundação Municipal de Cultura e a Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Senador Guiomard anunciam para o final semana o evento Quinari Cultural, inclusive com o apoio do Governo do Acre e diversas atrações de dança, música, cinema, aulões e ensaio de quadrilha junina.

Segundo o Presidente da Funcav, Professor Eudiran Carneiro, a programação começa por volta das 16h, e se estende pela noite. – É uma determinação da Prefeita Rosana Gomes, realizar e incluir os jovens, comerciantes, ambulantes neste evento que movimenta a economia local.

Uma das atrações mais esperadas é o filme Noites Alienígenas, produzido pelo Diretor Sérgio de Carvalho e participação de artistas do Acre, que vem ganhando fama no Brasil que será exibido no Salão Paroquial, em frente à Praça no sábado (22).